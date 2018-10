17-Millionen-Jackpot geknackt: Volltreffer in Baden-Württemberg

Gute Nachrichten zum Start in den Oktober für einen Tipper von Lotto 6aus49 aus Baden-Württemberg. Der Tipper aus Ludwigsburg hat mit seinen getippten Zahlen den Millionen-Jackpot geknackt und muss diesen mit keinem weiteren Spieler teilen. Grund: Er ist bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der bei der Lotto-Ziehung am gestrigen Mittwoch (3. Oktober) alle sechs Gewinnzahlen plus die Superzahl richtig hatte. Er hat exakt 17.317.485,70 Euro gewonnen, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Wer hinter dem Großgewinner steckt, ist bekannt. Nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg gab der Ludwigsburger seinen Spielschein mit Kundenkarte ab. „Der Glückspilz muss sich seinen Kopf über die Auszahlung des Gewinns nicht zerbrechen. Wir überweisen ihm den Betrag von rund 17,3 Millionen Euro auf ein Konto seiner Wahl“, gratuliert Baden-Württembergs Lotto-Chef Georg Wacker.

Am großen Glück vorbeigeschrammt sind drei weitere Lotto-Spieler. Ihnen fehlte lediglich die Superzahl, so dass sie einen einfachen Sechser vorweisen können. Die Gewinner aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben dennoch die Summe von 288.483 Euro gewonnen.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 gibt es keinen Großgewinner, so dass hier der Jackpot zum Samstag weiter ansteigt und zur nächsten Spielrunde mit rund 1 Million Euro gefüllt ist. Ebenfalls keinen Hauptgewinner hat es bei der Zusatzlotterie Super 6 gegeben.