16 Millionen Euro beim Lotto am Mittwoch

Die richtigen Gewinnzahlen im Lotto 6 aus 49 am Mittwoch, 12.06.2019, können Millionen bringen. Auf sechs richtige Lottozahlen plus passender Superzahl warten beim Mittwochslotto rund 16 Millionen Euro im Jackpot. Der Grund: Sieben Mal hintereinander wurde die erste Gewinnklasse nicht abgeräumt.

Zwei Tipper schrammten bundesweit bei der Ziehung am vergangenen Wochenende an einem Millionen-Topf knapp vorbei. Für sechs richtige Lottozahlen kassierten die beiden Lottospieler jeweils mehr als 850.000 Euro. Die Lottozahlen am Mittwoch werden live im Internet bei „lotto.de“ ab 18.25 Uhr gezogen.