153 Sportler aus Deutschland fahren zu Olympischen Winterspielen

Olympia Team Deutschland komplett: Im Februar (9. bis 25.) finden in Südkorea in Asien die Olympischen Winterspiele statt. Aus Deutschland fahren 153 Sportler zu den Winterspielen in Pyeongchang, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag mitteilte. 63 davon sind Frauen, 90 sind Männer. Alle nominierten Sportlerinnen und Sportler werden auf der Seite „teamdeutschland.de“ mit eigenen Profilen dargestellt. „Es ist eine gute Mischung aus Erfahrung und Olympiadebütanten“, sagte DOSB-Sportchef Dirk Schimmelpfennig.

„Die Athletinnen und Athleten haben teilweise überragende Ergebnisse in dieser Wintersaison erzielt, aber wir hatten auch schon viel Verletzungspech. Aber es bleibt dabei: Wir orientieren uns am Ergebnis von Sotschi“, so Schimmelpfennig weiter. In Russland holte Deutschland vor vier Jahren 19 Edelplaketten.