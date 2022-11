Lottozahlen Ziehung am Mittwoch, 23.11.2022: Im Lotto-Jackpot in Gewinnklasse 1 werden rund 15 Millionen Euro erwartet (Gewinnchance: 1 : 139.838.160). Der Jackpot in Gewinnklasse 2 steht bei rund 1 Million Euro (Gewinnchance: 1 : 15.537.573).

Zudem gibt es einen Jackpot in Gewinnklasse 1 bei der Zusatzlotterie Spiel 77 mit ebenfalls rund 1 Millionen Euro beim Mittwochslotto zu gewinnen (Gewinnchance: 1 : 10.000.000). Die Gewinnzahlen werden live im Internet auf „lotto.de“ um 18.25 Uhr gezogen.