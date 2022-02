15. Let’s Dance-Staffel startet heute

Bei Deutschlands Tanz-Fans steigt die Spannung: Am heutigen Freitag, 18. Februar startet endlich die 15. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“.



14 Promis wetteifern mit Unterstützung von Tanzprofis in den kommenden rund drei Monaten um den Titel des „Dancing Stars“ 2022.



Moderiert wird die 15. Staffel von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. In der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.