2005 bis 2020: 15 Jahre YouTube

2005 bis 2020: Die Video-Plattform YouTube gibt es bereits 15 Jahre. Eineinhalb Jahrzehnte ist es her, dass die Online-Video-Plattform am 15. Februar 2005 an den Start ging.

Das Videoportal veränderte seither die Unterhaltungs-Industrie grundlegend. Das allererste YouTube-Video mit dem Titel „Me at the Zoo“ wurde am 23. April 2005 von einem der drei Gründer hochgeladen. Es ist gerademal 18 Sekunden lang.

Mittlerweile gehört YouTube zur Google-Mutter Alphabet und zählt nach eigenen Angaben weltweit rund zwei Milliarden Nutzer. Täglich verzeichnet die Videoplattform gut eine Milliarde Stunden Wiedergabezeit rund um den Globus.

Es gibt lokalisierte Versionen von YouTube in 91 Ländern und 80 Sprachen. Im vergangenen Jahr erzielte die Plattform gut 15 Milliarden Dollar Werbeerlöse.