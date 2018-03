14 Millionen Euro: Südbadener knackt Lotto-Jackpot

Gute Nachrichten für einen Tipper von Lotto 6aus49 aus Baden-Württemberg. Ein Südbadener hat mit seinen getippten Zahlen den Millionen-Jackpot geknackt und muss diesen mit keinem weiteren Spieler teilen. Wie Lotto News berichtet, hat der Glückspilz aus dem Raum Freiburg exakt 14.033.931,60 Euro gewonnen. Der Mittwochscoup ist der vierte baden-württembergische Millionengewinn des Jahres. Die vorherigen Millionentreffer fielen zweimal in Mannheim und in Karlsruhe an. Eine achtstellige Gewinnsumme hatte es im Südwesten zuletzt im Herbst vergangenen Jahres bei der Lotterie Eurojackpot gegeben.