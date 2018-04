14 Menschen sterben bei Busunglück in Kanada

Tote und Verletzte bei schwerem Busunfall in Kanada: Bei einem Busunglück in Kanada sind 14 Menschen ums Leben gekommen – darunter Mitglieder eines Jugend-Eishockeyteams. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr Ortszeit (1 Uhr deutscher Zeit) wenige Kilometer nördlich der Kleinstadt Tisdale in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Laut Medienberichten kollidierte der Bus mit dem Junior-Team der „Humboldt Broncos“ mit einem Sattelzug. Neben den 14 Toten gibt es 14 weitere Verletzte, drei davon seien in kritischem Zustand. Über die Unfallursache war zunächst nichts bekannt.