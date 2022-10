Ziehung am Dienstag

118 Millionen Eurojackpot am 01.11.22

Lotto-Fieber quer durch Europa: Bei der Ziehung der Eurojackpot Gewinnzahlen am Dienstag, 01.11.2022 wartet ein dreistelliger Millionen-Topf mit rund 118 Millionen Euro.



Die Chance auf den ersten Gewinnrang bei Eurojackpot liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Die Gewinnzahlen für den 118 Millionen Euro schweren Gewinntopf werden am Abend gegen 20 Uhr in Helsinki gezogen.

Wird Eurojackpot im 15. Anlauf geknackt?

Bereits 14 Ziehungen in Serie hat es keinen Volltreffer gegeben. Wird bei der ersten November-Ziehung des laufenden Jahres ein Tipper die richtigen sieben Zahlen bei der Spielformel 5aus50 und 2aus12 auf seinem Spielschein haben?

Zuletzt wurde der Eurojackpot Anfang September abgeräumt. Rund 20 Millionen Euro gingen nach Spanien. Einen Jackpottreffer von mehr als 100 Millionen Euro gab es in diesem Jahr bereits zwei Mal – in Deutschland und Dänemark.