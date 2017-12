113. Clasico-Sieg für Barca

Einen Tag vor Weihnachten herrschte in Spanien Fußball-Fieber. In der höchsten spanischen Fußball-Liga Primera División stand am Samstag der 17. Spieltag mit dem Clasico Real Madrid gegen den Erzrivalen FC Barcelona auf dem Programm. Barca behielt im 270. Calsico die Oberhand und siegte deutlich mit 3:0 bei den Königlichen. Vor rund 80.000 Zuschauern erzielten Suarez, Messi und Vidal die Tore für die Katalanen.

Für Messi & Co. war es der dritte Liga-Siege in Folge im Estadio Santiago Bernabéu. Für Barca war es zugleich der 113. Sieg im 270. Duell mit den Madrilenen, die bisher auf 99 Siege kommen. 58 Mal trennten sich die beiden spanischen Top-Teams Unentschieden.

Nach dem Dreier führt Barcelona weiterhin klar die Tabelle mit nun 45 Punkten an. Schärfster Verfolger ist Atletico Madrid mit 9 Punkten Rückstand. Mit einem Spiel weniger und 31 Punkten auf dem Konto liegt Real Madrid aktuell auf dem vierten Rang.