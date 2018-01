1100 Euro für 4 Steaks, frittierte Meeresfrüchte und Wasser

Eine gesalzene Rechnung für Touristen in einem Restaurant hat in Venedig Empörung ausgelöst. Vier Japaner hätten in dem Restaurant in der Nähe des Markusplatzes für vier Steaks, frittierte Meeresfrüchte und Wasser rund 1100 Euro bezahlen müssen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Der Bürgermeister der Stadt kündigte an, dem Fall auf den Grund zu gehen. «Wenn dieses beschämende Ereignis sich bestätigen sollte, machen wir alles, was möglich ist, um die Verantwortlichen zu bestrafen», schrieb Luigi Brugnaro am Sonntag auf Twitter.

Die Japaner zeigten den Fall laut Ansa bei der Polizei in Bologna an, wo sie studierten. «Wer immer den guten Namen von Venedig in Gefahr bringt, schadet allen Venezianern», schrieb die Bürgervereinigung Gruppo25Aprile auf Twitter.