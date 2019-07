106. Tour startet am Samstag in Brüssel

Am Samstag startet die Tour de France. Startschuß für die erste Etappe fällt in Brüssel.

Radsport-Freunde können sich freuen – ab heute wird wieder geradelt. In Belgiens Hauptstadt Brüssel startet am Samstagmittag (12 Uhr) die 106. Tour de France. Die erste Etappe geht über 194,5 Kilometer und endet auch in der belgischen Millionenmetropole.

Mehr als 170 Fahrer starten beim Kampf um das Gelbe Trikot. Die diesjährige Tour geht über 21 Etappen und dauert rund drei Wochen. Die Radrennprofis werden knapp 3.500 Kilometer abstrampeln bevor sie die Zielinie am 28. Juli auf der Pariser Prachtstraße Champs-Elysees überqueren.