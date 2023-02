10-Mio.-Eurojackpot nach Dänemark

Der Eurojackpot ist zum zweiten Mal in Folge geknackt worden. Exakt 10 Millionen Euro gehen nach der Ziehung am Dienstag (21.02.2023) an einen Glückspilz in Dänemark. Bereits am vergangenen Freitag räumte ein Tipper aus Finnland über 40 Millionen Euro ab.

Neben dem Hauptgewinn in Dänemark gab es bei der gestrigen Auslosung drei 5+1-Ergebnisse, die etwas mehr als 300.000 Euro einbrachten. Von diesen Gewinnen ging einer nach Norwegen und zwei nach Deutschland.

Es wurden zudem vier 5+0-Ergebnisse gefunden und der Gewinnanteil bei diesem Ergebnis liegt bei fast 130.000 Euro. Die Gewinne gehen nach nach Norwegen, Spanien und zwei weitere an Deutschland.