1. Liga: Schalke sichert Klassenerhalt

Auch am Sonntag wurde in der Fußball-Bundesliga gekickt. Am Nachmittag trennten sich der FC Schalke 04 und der FC Augsburg torlos. Mit dem Unentschieden gegen die Fuggerstädter sicherten sich die Königsblauen zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt im deutschen Fußball-Oberhaus. Der SC Freiburg spielte am Nachmittag gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls remis – nach 90. Minuten hieß es 1:1.

Bayer feiert Kantersieg gegen Frankfurt

Im Abendspiel deklassierte dann Bayer 04 Leverkusen die Frankfurter Eintracht. Die Rheinländer schickten die Hessen mit einer 6:1-Packung nach Hause. In der Tabelle rückt Leverkusen mit jetzt 54 Punkten auf Platz fünf vor. Frankfurt verharrt auf Platz vier mit dem gleichen Zählerstand.