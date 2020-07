Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg wird auch in der Saison 2020/2021 in Liga 2 kicken. In der Relegation für die 2. Liga setzte sich der Club gegen den FC Ingolstadt durch.

Mit einem 2:0-Hinspielsieg und einer 1:3-Niederlage am Samstag bei den Schanzern, haben die Nürnberger den Absturz in die Drittklassigkeit abgewendet.