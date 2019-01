1. Bundesliga: BVB gewinnt in Leipzig

Am 18. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat im Abendspiel am Samstag Borussia Dortmund auswärts gegen RB Leipzig mit 1:0 gewonnen. Das einzige Tor der Partie erzielte Witsel für den BVB vor rund 42.000 Zuschauern in der 19. Minute.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hannover 96 unterliegt Werder Bremen 0:1, Eintracht Frankfurt schlägt den SC Freiburg souverän mit 3:1. Der VfB Stuttgart unterliegt dem 1. FSV Mainz 05 mit 2:3 und der FC Augsburg verliert daheim gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2.