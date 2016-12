Zsa Zsa Gabor ist tot

Nur wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag ist die Schauspielerin Zsa Zsa Gabor gestorben. Die Hollywood-Diva sei zuhause in Los Angeles einer Herzattacke erlegen, berichten US-Medien. Die gebürtige Ungarin wurde 99 Jahre alt. Gabor spielte in den 1950er und 1960er Jahren in vielen Hollywood-Produktionen mit („Moulin Rouge“, „Im Zeichen des Bösen“).

Die Ungarin pflegte einen glamourösen Lebensstil und war mehrere Male verheiratet. Die letzten 30 Jahre war der aus Deutschland stammende Frederic Prinz von Anhalt ihr Ehemann.