WTA-Finals: Angelique Kerber souverän im Halbfinale

Geschafft: Angelique Kerber hat – als erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf – das Halbfinale der WTA-Finals erreicht. Nach einer beeindruckenden Leistung hat die Weltranglistenerste am Donnerstag in Singapur gegen die US-Amerikanerin Madison Keys souverän nach gut einer Stunde in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3 gewonnen. Für die 28-jährige Kielerin war es der dritte Sieg im dritten Spiel in der „Roten Gruppe“.

Am Freitag hat Kerber frei und kann sich nun einen Tag lang erholen und Kraft tanken. Im Halbfinale am Samstag trifft Kerber dann entweder auf die polnische Vorjahressiegerin Agnieszka Radwanska oder die Tschechin Karolina Pliskova. Das Halbfinale wird am Samstag live in der ARD übertragen.