WTA-Finale in Singapur: Kerber verpasst Titel

Beim WTA-Finale der besten acht Tennisspielerinnen der Welt hat Angelique Kerber das Endspiel in Singapur verloren. Die Weltranglistenerste unterlag am Sonntag in einem hart umkämpften Finale der Slowakin Dominika Cibulkova deutlich mit 3:6 und 4:6. Cibulkova gewann das WTA-Finale insgesamt verdient. Sie wirkte während des 76 Minuten dauernden Matches vor rund 10.000 begeisterten Zuschauern in der Sports-Hub-Arena frischer und agierte druckvoller. Für Cibulkova ist der Gewinn der Tennis-WM der größte Erfolg in ihrer bisherigen Karriere. Für den Sieg erhält die 27-jährige Slowakin ein Preisgeld von rund 2 Millionen Euro.

Martina Navratilova hat mit acht Titeln das Saison-Abschlussturnier im Damen Tennis bislang am häufigsten gewonnen. Dahinter folgen Steffi Graf und Serena Williams mit jeweils fünf Titelgewinnen.