WTA-Finale: Kerber gegen Keys live in der ARD

Zweites Spiel, zweiter Sieg – Angelique Kerber hat bei den WTA-Finals in Singapur auch gegen Simona Halep gewonnen. Die Weltranglistenerste fertigte die Rumänin in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2 ab. Im dritten Gruppenspiel trifft die Kielerin am Donnerstag auf Madison Keys aus den USA.

Tennis-Fans dürfen sich auf ein Highlight im Ersten freuen. Die ARD zeigt das Match ab 13.30 Uhr live. Kerber benötigt einen Satzgewinn um erstmalig ins WTA-Halbfinale einzuziehen. Sollte die 28-Jährige das Halbfinale erreichen, überträgt die ARD dieses Spiel ebenfalls live am kommenden Samstag.