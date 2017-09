Belgien ist das erste Land in Europa, dessen Fußball-Team sich sportlich für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag in Griechenland haben die Belgier bereits zwei Spieltage vor Abschluss der Qualifikation in der Gruppe H das Ticket gelöst.

WM-Qualifikation: Belgien vorzeitig qualifiziert 4.7 (94.29%) 7 votes (94.29%)votes