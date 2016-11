WM-Entscheidung vertagt – Hamilton siegt in Brasilien

Die Entscheidung um die WM-Krone in der Formel 1 ist vertagt: Lewis Hamilton hat im vorletzten Rennen der Saison beim Großen Preis von Brasilien einen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Sein Mercedes-Teamkollege rauschte als Zweiter über die Ziellinie. Für Hamilton war es einerseits der erste Sieg in Brasilien, andererseits macht er die Fahrer-Weltmeisterschaft weiter spannend. Mit seinem Sieg in Sao Paulo hat der Brite den Rückstand auf den WM-Führenden Nico Rosberg auf 12 Punkte verkürzt.

Die Entscheidung wer von den beiden Silberpfeil-Piloten neuer Weltmeister wird, fällt nun im letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi in zwei Wochen (Sonntag, 27. November). Nach 20 von 21 Rennen hat Rosberg 367 Punkte auf dem Konto, Titelverteidiger Hamilton ist Zweiter mit 355 Punkten. Die Konkurrenz liegt weit zurück und spielt im Kampf um den WM-Titel keine Rolle mehr.