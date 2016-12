Winnetou – Der Mythos lebt!

Passend zur Weihnachtszeit präsentiert RTL mit der modernen Neuinterpretation der legendären Freundschaft des deutschen Einwanderers Karl May alias Old Shatterhand und des Apachenhäuptlings Winnetou das TV-Erlebnis des Jahres. Die Trilogie erzählt eine spannende Abenteuerreise durch den Wilden Westen Amerikas.

Los geht es am 25.12. mit „Winnetou – Eine neue Welt“, es folgen „Winnetou – Das Geheimnis vom Silbersee“ am 27.12. und „Winnetou – Der letzte Kampf“ am 29.12. – alle Teile werden um 20:15 Uhr ausgestrahlt. In Ergänzung zur Winnetou-Verfilmung gibt es am 25.12., 22:05 Uhr, und am 29.12. ab 22:45 Uhr zwei infoNetwork-Dokus.