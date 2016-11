US-Wahl 2016: Hillary Clinton oder Donald Trump?

Die USA haben die Wahl: Nach einem erbittert, zum Teil schmutzig, geführten Wahlkampf dürfen die US-Amerikaner heute (Dienstag, 8. November) einen neuen Präsidenten wählen. Umfragen zufolge wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Demokratin Hillary Clinton und dem Republikaner Donald Trump geben. Im Kampf um den Einzug ins Weiße Haus geben sich beide Kandidaten siegessicher.

Traditionell fiel im 12 Einwohner zählenden Örtchen Dixville Notch im US-Bundesstaat New Hampshire um Punkt Mitternacht Ortszeit der Startschuss für den Wahltag. Der Sieger wird voraussichtlich am frühen Mittwochmorgen (MEZ) vorliegen. Am 20. Januar 2017 endet offiziell die Amtszeit von Barack Obama nach acht Jahren, dann wird der neue Präsident – Clinton oder Trump – vereidigt.