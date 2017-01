Erneut Umsatzrekord der Fußball-Bundesliga

Die Fußball-Bundesliga hat wieder einen Umsatzrekord aufgestellt – der Zwölfte in Folge. In der Saison 2015/16 setzten die 18 Klubs der 1. Liga 3,24 Milliarden Euro (2014/2015: 2,62 Milliarden Euro) um und haben damit erstmals die 3-Milliarden-Marke geknackt. Das Plus gegenüber dem Vorjahr liegt damit bei 23,7 Prozent. Das geht aus dem DFL-Report 2017 der Deutschen Fußball Liga hervor. 13 der 18 Clubs verzeichneten in der vergangenen Saison einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Nach Steuern machten die Klubs rund 206 Millionen Euro Gewinn und haben damit das mit Abstand beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt.

Zuschauerschnitt wieder bei über 40.000

Die Bundesliga bleibt die zuschauerstärkste Fußball-Liga der Welt. Im Schnitt besuchten 42.421 Zuschauer die Bundesliga-Spiele. Zum neunten Mal in Folge lag der Zuschauerschnitt bei mehr als 40.000 und somit bei einer der besten Besucherzahlen in der 53-jährigen Bundesliga-Geschichte.