TÜV-Report 2017: Weniger Mängel bei Untersuchungen

Auf deutschen Straßen sind weniger Autos mit Mängeln unterwegs. Die Quote der Pkw mit erheblichen Mängeln ist wieder unter die 20-Prozent-Marke gesunken, wie aus dem aktuellen TÜV-Report 2017 hervorgeht. Insgesamt fielen demnach 19,7 Prozent der geprüften Fahrzeuge beim TÜV durch und mussten in die Werkstatt, bevor eine Plakette erteilt wurde. Im Vorjahr waren es noch 22,6 Prozent. Auch stieg der Anteil der Fahrzeuge, die die Hauptuntersuchung ohne jede Beanstandung meisterten, auf 66,7 Prozent an, im TÜV-Report 2016 waren es noch 63,7 Prozent.

Dennoch zeigen sich im TÜV-Report 2017 auch Schattenseiten. Bereits in der jüngsten Altersgruppe seien bei einigen Modellen die Quoten der erheblichen Mängel sehr hoch. Bei den zwei- bis dreijährigen Fahrzeugen reicht sie bis zu 11,5 Prozent. Entsprechend schlechter sieht es bei den älteren Pkw aus: In der Altersgruppe der zehn- bis elfjährigen Pkw fallen bei einzelnen Modellen bis zu 42Prozent beim TÜV durch. Insgesamt liegt die durchschnittliche Quote erheblicher Mängel nach zehn Jahren bei 27,1 Prozent.