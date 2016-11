Trump trifft sich mit Farage

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich am Samstag mit einem der Brexit-Anführer getroffen. Das Gespräch zwischen dem Immobilien-Mogul und Nigel Farage von der britischen Ukip-Partei in New York sei sehr gut verlaufen, hieß es. Farage twitterte nach dem Treffen: „Es war eine große Ehre, Zeit mit Donald Trump zu verbringen. Er war entspannt und voller guter Ideen. Ich bin zuversichtlich, dass er ein guter Präsident sein wird.“

Der Republikaner Trump setzte sich am Dienstag bei der Präsidentenwahl in den USA gegen die Demokratin Hillary Clinton durch. Ab Januar kommenden Jahres wird Trump als 45. Präsident für vier Jahre die Geschicke des Landes leiten.