Trump trifft erste wichtige Personalentscheidungen

Donald Trump hat die ersten wichtigen Personalentscheidungen für seine Regierungsbildung getroffen. Der künftige US-Präsident hat den Vorsitzenden der Republikaner, Reince Priebus, als sein Stabschef in sein Team berufen. Chefstratege und führender Berater soll sein Wahlkampfleiter Steve Bannon werden.

Bereits gestern hatte Trump in einem Interview mit dem Sender CBS angekündigt, dass er kriminelle Illegale nach seinem Amtsantritt schnellstmöglich abschieben werde. Er wolle auch an seinem Plan einen Mauerbaus entlang der US-mexikanischen Grenze festhalten, sagte der in dem Interview. Auf das übliche Gehalt eine US-Präsidenten von rund 400.000 Dollar im Jahr wolle er indes verzichten. Der Milliardär will lediglich symbolisch 1 Dollar pro Jahr für seine Arbeit.