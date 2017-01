Trump erteilt Anordnung zum Mauerbau an mexikanischer Grenze

Trump gibt Anordnung zum Mauerbau: Der neue US-Präsident Donald Trump macht sich zügig an die Umsetzung seiner Wahlkampf-Versprechen. Auf dem Kurznachrichtendienst „Twitter“ kündigte er zunächst einen großen Tag für die nationale Sicherheit an. Neben vielen Dingen werden wir auch eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, so Trump. Wenige Stunden später machte Trump dann Nägel mit Köpfen und unterzeichnete ein Dekret, dass den umstrittenen Grenzwall an der mexikanischen Grenze gegen illegale Einwanderer, den Schmuggel von Drogen und die Kriminalität ermöglichen soll.

Die Planungen für den Mauerbau sollen sofort losgehen. Der Baustart sei in einigen Monaten geplant. Die Kosten dafür soll nach Trumps Vorstellungen die mexikanische Regierung übernehmen, die dies aber ablehnt. Deshalb sollen die Milliarden zunächst aus der US-Staatskasse vorgeschossen werden.