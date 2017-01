Erster Staatsgast heute im Weißen Haus – Trump empfängt May: Eine Woche nach seinem Amtsantritt wird der neue US-Präsident Donald Trump seinen ersten Staatsgast im Weißen Haus begrüßen. Die britische Premierministerin Theresa May wird heute in Washington als erste Regierung-Chefin vom neuen US-Präsidenten empfangen. Der 70-jährige Trump wurde am vergangenen Freitag als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

