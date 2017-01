„Toni Erdmann“ für Auslands-Oscar nominiert

Die Tragikomödie „Toni Erdmann“ der deutschen Regisseurin Maren Ade geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Das hat die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekanntgegeben. Für den Oscar in der Kategorie „bester fremdsprachiger Film“ sind neben der Vater-Tochter-Geschichte vier weitere Filme aus Dänemark, Schweden, Iran und Australien nominiert.

14 Nominierungen für „La La Land“

Die Oscar-Trophäen werden am 26. Februar zum 89. Mal in Hollywood vergeben. Ganz groß könnte dann der Streifen „La La Land“ abräumen. Das Musical von Damien Chazelle wurden in 14 Kategorien nominiert. Unter anderem in der Kategorie bester Film, bester Schauspieler (Ryan Gosling) und beste Schauspielerin (Emma Stone).