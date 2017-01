Tennis: Mischa Zverev an Roger Federer gescheitert

Der deutsche Tennisprofi Mischa Zverev ist im Viertelfinale der Australian Open ausgeschieden. In Melbourne unterlag der Hamburger dem favorisierten Schweizer Roger Federer nach gut eineinhalb Stunden deutlich mit 1:6, 5:7 und 2:6. Mit dem Einzug ins Viertelfinale dürfte Zverev in der Weltranglisten einen gewaltigen Sprung nach oben machen auf die wohl beste Platzierung in seiner Karriere.

Roger Federer, der bislang viermal das Turnier in Downunder gewinnen konnte, ist hingegen klar weiter auf Finalkurs. Im Halbfinale trifft er nun auf seinen Landsmann Stanislas Wawrinka.