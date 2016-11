Supermond heute über Deutschland

Am Abend gibt es wieder ein Super-Spektakel am Himmel – zu sehen gibt es am Montagabend (14. November) einen Supermond, eine Konstellation, bei der der Mond der Erde besonders nahe steht. Besonders schön ist der Vollmond heute kurz nach Mondaufgang, dann ist der Supermond zum Greifen nah. Für Himmelsgucker ein einmaliges Naturschauspiel, denn der Mond ist unserem Planeten heute so nah wie seit rund 70 Jahren nicht mehr.

Es ist faszinierend und traumhaft schön zugleich. Der Erdtrabant strahlt heute rund 30 Prozent heller und wirkt deutlich größer. Also heute Augen auf, denn den nächsten Super-Vollmond gibt es erst wieder in 18 Jahren zu bestaunen.