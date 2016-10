Wieder starkes Erdbeben in Mittelitalien

Italien ist am Sonntagmorgen wieder von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Bebenzentrum lag erneut in Mittelitalien, gut 70 Kilometer südöstlich von Perugia. Die Erschütterungen wurden gegen 7 Uhr registriert und mit einer Stärke von 6,6 auf der Richterskala angegeben. Der Erdstoß war auch in Rom zu spüren. In der Hauptstadt wurde der U-Bahn-Verkehr für zwei Linien vorsorglich eingestellt.

In der Stadt Norcia wurden Gebäude schwer beschädigt, Retter suchen in den Trümmern nach möglichen Opfern. Viele Menschen liefen aus Angst vor Nachbeben ins Freie. Tote gab es ersten Behördenangaben zufolge nicht. Die historische Basilika des Heiligen Benedikt aus dem 14. Jahrhundert ist eingestürzt. Erst am Mittwoch hatten zwei starke Erdbeben die umbrische Region erschüttert.