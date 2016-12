„Star Wars“-Ikone Carrie Fisher gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Carrie Fisher ist tot. Laut US-Medienberichten ist die „Star Wars“-Ikone am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Los Angeles an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Die Schauspielerin wurde 60 Jahre alt.

Fisher erlangte in den 1970er-Jahren Weltberühmtheit als Darstellerin Prinzessin Leia in den Star-Wars-Filmen. Erst im vergangenen Jahr hatte sie diese Rolle wieder im siebten Streifen der Kino-Saga gespielt. Fisher spielte desweiteren auch in Hollywood-Filmen wie „Blues Brothers“, „Harry und Sally“ und „Hannah und ihre Schwestern“ mit.