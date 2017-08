Spanien: Tote bei Terrorakt in Barcelona

Nizza, Berlin, London und jetzt Stunden des Terrors in der spanischen Metropole Barcelona: In der katalonischen Hauptstadt ist ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Der Vorfall ereignete sich in der beliebten Flaniermeile Las Ramblas. Bei dem Terroranschlag sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, einhundert wurden verletzt. Laut Behördenangaben sind unter den Opfern auch Deutsche. Das Auswärtige Amt hat dies bisher nicht bestätigt.

Die Polizei sperrte die Gegend weiträumig ab und nahm zwei Männer fest. Ein Verdächtiger sei tot. Das Attentat mit dem Lieferwagen reklamiert die IS-Terrormiliz im Internet für sich. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy bezeichnete den Anschlag als Resultat eines Dschihadistischen Terrorismus, der eine globale Antwort erfordere. Katalonien ordnet nach dem Anschlag eine dreitägige Staatstrauer an. Am Freitag soll es um 12 Uhr eine Schweigeminute in Barcelona geben.

Mutmaßliche Terroristen in Küstenort erschossen

Wenige Stunden nach dem Anschlag kam es zu einem weiteren Anti-Terror-Einsatz rund 100 Kilometer südlich von Barcelona im Küstenort Cambrils. Bei der Attacke in dem Badeort wollten Attentäter offenbar ebenfalls mit einem Auto in eine Menschenmenge rasen. Dabei wurden laut Polizei fünf mutmaßliche Terroristen erschossen, sieben Menschen – sechs Zivilisten und ein Polizist – seien verletzt worden.