Nach achtwöchiger Verletzungspause gibt Ski-Star Lindsey Vonn an diesem Wochenende ihr Comeback. In Altenmarkt-Zauchensee steigt die 32-jährige US-Amerikanerin in den alpinen Weltcup ein. Bei ihrem Saison-Debüt in Österreich stehen dann eine Abfahrt und eine Kombination auf dem Programm. Vonn hatte sich Anfang November letzten Jahres bei einem Trainingssturz einen Bruch des rechten Oberarms zugezogen.