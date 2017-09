Schalke gegen Bayern 0:3 – München vorerst an der Spitze

Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga den vierten Dreier eingefahren. Beim FC Schalke 04 siegte der Titelverteidiger am Dienstagabend souverän mit 0:3. Lewandowski, James und Vidal erzielten die Tore für die Münchner. Mit dem Sieg haben die Bayern zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen.

Die weiteren Ergebnisse der Dienstagsspiele: Gladbach schlägt Aufsteiger Stuttgart mit 2:0. Augsburg gewinnt überraschend gegen Vizemeister Leipzig mit 1:0. Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen trennen sich 1:1-Unentschieden.

Am Mittwoch gibt es die zweite Hälfte des fünften Spieltags. Frankfurt muss in Köln und Leverkusen in Berlin antreten. Freiburg empfängt Hannover und Mainz die TSG 1899 Hoffenheim. Borussia Dortmund gastiert beim Hamburger SV.