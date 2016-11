Renteneinheit kommt – bis 2025

Die „Renteneinheit“ kommt – Rentenangleichung Ost/West bis 2025: Bei einem Treffer der Koalitions-Spitzen von Union und SPD mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat man sich am Donnerstagabend darauf verständigt, die Ost- den Westrenten bis 2025 anzugleichen. Beginnen soll der Prozess der Renten-Angleichung im Jahr 2018.

Einigkeit wurde in zwei weiteren Punkten erzielt: Die Koalition will die Betriebsrente stärken und eine bereits vereinbarte Reform soll dafür möglichst rasch verabschiedet werden. Zudem soll die Erwerbsminderungsrente verbessert werden. Nahles will am heutigen Vormittag ihr Gesamtkonzept für die Alterssicherung vorstellen.