Promi Big Brother: Marcus Prinz von Anhalt ist raus!

Offene Nominierungen bei Promi Big Brother 2016 am Montag: Die Bewohner „Oben“ und „Unten“ nominieren sich von Angesicht zu Angesicht. Ben Tewaag und Prinz Marcus von Anhalt landen am Montagabend auf der Abschussliste. Die Zuschauer wollen Ben weiter im Haus sehen, Marcus muss „Promi Big Brother“ (PBB) verlassen. „Die Weibergespräche da unten sind mir schon ein bisschen auf die Nerven gegangen“, so der Prinz nach seinem Auszug. „Insofern ist es okay, dass ich gehen musste. Ich glaube, dass Mario das Rennen machen wird. Er hat alle Sympathien auf seiner Seite“, sagte der Prinz weiter.

Und so sieht die aktuelle Wohnsituation in Deutschlands härtester WG aus: Die aktuellen Bewohner „Oben“ im Luxusbereich des PBB-Haus sind Ben Tewaag, Mario Basler, Frank Stäbler und Jessica Paszka. Die aktuellen Bewohner „Unten“ in der Kanalisation sind Natascha Ochsenknecht, Cathy Lugner, Isa Jank und Joachim Witt.

