Pauschalreisen zum Ferienbeginn teurer

Pauschalreisen kosteten im Juli 2017 im Schnitt 14,7 Prozent mehr als im Vormonat Juni. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, betraf der Preisanstieg zu Beginn der Sommerferien vor allem Reisen ins Ausland. Hierfür mussten Urlauber 15,4 Prozent mehr als im Vormonat bezahlen, während Reisen innerhalb Deutschlands um 5,6 Prozent teurer wurden.

Im Vorjahresvergleich erhöhten sich die Preise für Pauschalreisen mit plus 4,3 Prozent gegenüber Juli 2016 stärker als ein Jahr zuvor (plus 1,2 Prozent von Juli 2015 auf Juli 2016). Dabei fiel der Preisanstieg für Reisen innerhalb Deutschlands mit einem Plus von 5,0 Prozent höher aus als für Auslandsreisen (plus 4,3 Prozent).