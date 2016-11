Pariser Bataclan mit Sting-Konzert wiedereröffnet

Heute vor einem Jahr griffen islamistische Terroristen verschiedene Ziele in Paris an. Anlässlich der blutigen Anschläge finden in der französischen Haupstadt heute zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Am 13. November 2015 starben 130 Menschen. 90 davon wurden während eines Rock-Konzerts der Eagles of Death Metal im Konzertsaal „Bataclan“ ermordet.

Mit einem Konzert des britischen Musikers Sting wurde am gestrigen Samstagabend das Bataclan wiedereröffnet. Zu Beginn hatte der 65-jährige Rock-Superstar die rund 1.500 Gäste um eine Schweigeminute gebeten.