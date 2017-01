Oscar-Nominierungen heute im Fokus

In gut vier Wochen werden in Hollywood die Oscar-Trophäen zum 89. Mal vergeben. Bereits vor der Verleihung der kleinen, goldenen Statuen am 26. Februar 2017 darf heute schon gespannt nach Los Angeles geblickt werden. Gegen 14 Uhr (MEZ) wird bekanntgegeben, wer sich Hoffnungen auf einen der begehrten Filmpreise machen kann. Die Oscar-Nominierungen gibt´s auch im Live Stream.

In der Kategorie „Bester Film“ zählen „La La Land“, „Moonlight“ und „Manchester by the Sea“ zu den Favoriten auf eine Nominierung. Bei den Schauspielern können unter anderem Casey Affleck und Ryan Gosling, bei den Schauspielerinnen Emma Stone und Viola Davis auf eine Nominierung hoffen.