Öffentliche Fahndung nach verdächtigem Tunesier Anis Amri

Nach dem Terror-Anschlag in Berlin wird nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet im Auftrag des Generalbundesanwalts mit Unterstützung aller Polizeien der Länder und des Bundes wegen dringendem Tatverdacht nach Anis Amri. Der Mann aus Tunesien ist 24 Jahre alt, 1,78 Meter groß, wiegt ungefähr 75 Kilo, hat schwarze Haare und braune Augen. Der Verdächtige spricht gebrochenes Deutsch. Zur Tatzeit trug der Gesuchte dunkle Kleidung, helle Schuhe und einen weißen Schal. Das BKA mahnt zur Vorsicht, der Mann könnte bewaffnet und gewälttätig sein.

Belohnung von bis zu 100.000 Euro ausgesetzt

Amris Duldungspapiere wurden in dem Lkw gefunden der in den Weihnachtsmarkt am Montagabend raste. Das BKA veröffentlichte zwei Fahndungsfotos und bittet um Unterstützung, wer Angaben zu gegenwärtigen oder früheren Aufenthaltsorten der Person machen kann. Für Hinweis zur Ergreifung des Verdächtigen ist eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro ausgesetzt. Hinweise werden erbeten an das BKA (Telefon: 0800-0130110) oder unter www.bka.de bzw. an jede andere Polizeidienststelle.