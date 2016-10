Nullnummer: Gladbach gegen Frankfurt endet torlos

Das Freitagsspiel zum Auftakt des 9. Spieltags in der ersten Fußball-Bundesliga endete ohne Sieger und ohne Tor. Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt trennten sich Abend vor rund 54.000 Zuschauern mit einem torlosen Unentschieden. Für die Fohlen war es bereits das vierte sieglose Ligaspiel in Folge. Beide Teams verharren mit dem Punktgewinn weiter im Mittelfeld der Tabelle. Frankfurt steht mit nun 15 Punkten vorerst auf Rang 6, Gladbach mit 12 Punkten auf Platz 8.

Am Samstag stehen zwei Derbys auf dem Programm. Am Nachmittag gastiert im bayerischen Duell Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München beim FC Augsburg. Am Abend kommt es dann zum Ruhrderby: Borussia Dortmund empfängt den FC Schalke 04.