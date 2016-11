Nebelunfälle am häufigsten im letzten Quartal des Jahres

Schwere Verkehrsunfälle, bei denen Nebel für den Unfall mit ursächlich war, passieren am häufigsten im letzten Quartal des Jahres. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, wurden 64,1 Prozent aller Nebelunfälle der Jahre 2011 bis 2015 in den Monaten Oktober bis Dezember gezählt. Zwei Drittel der Nebelunfälle ereignen sich auf Landstraßen (66,2 Prozent im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2015), ein Viertel innerorts (24,8 Prozent) und knapp jeder zehnte (9,1 Prozent) auf Autobahnen.

In den Jahren 2011 bis 2015 registrierte die Polizei insgesamt 3.277 Nebelunfälle. Bei diesen Unfällen verunglückten 3.496 Personen, darunter 107 tödlich.