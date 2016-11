Dessous-Kette Hunkemöller eröffnet Flagship Store in München

Hunkemöller hat ein Ladenlokal mit einer Gesamtfläche von rund 520 qm in bester Lage Münchens in der Kaufingerstraße 16 angemietet. Die Umbaumaßnahmen starten in Kürze, die Eröffnung des Flagship Stores ist zum Weihnachtsgeschäft geplant. Nach Düsseldorf, Stuttgart und Oberhausen ist München nun das vierte Flaggschiff in Deutschland. Die Einzelhandelsspezialisten von Lührmann haben den Mietvertrag in Münchens 1A-Lage vermittelt und sowohl Hunkemöller als auch den Eigentümer hierbei beraten.

Hunkemöller ist Deutschlands größte Dessous-Kette mit einer Markenbekanntheit von 75 Prozent. Das stark expandierende Unternehmen hat 800 Filialen in 23 Ländern, davon fast 300 alleine in Deutschland. In 2017 möchte Hunkemöller den Wachstumskurs beibehalten.