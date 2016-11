MTV EMAs 2016 verliehen: Das sind die Gewinner

Justin Bieber konnte sich bei der Verleihung der MTV Europe Music Awards 2016 (MTV EMAs) am Sonntagabend in Rotterdam zwei Awards sichern. In der Kategorie „Best Song“ erhielt der kanadische Popstar die Auszeichnung für den Track „Sorry“, ebenso erhielt er einen Preis in der Kategorie „Biggest Fans“. Ebenfalls jeweils zwei Auszeichnungen konnten Twenty One Pilots und Martin Garrix ergattern.

Den Titel in der Kategorie „Best Rock“ konnte Coldplay einstreichen. Max Giesinger räumte auch einen Preis ab – als bester deutscher Act. Die Punkrockband Green Day wurde mit dem Global Icon Award ausgezeichnet. Beyoncé, die für fünf der begehrten Preise nominiert war, ging leer aus. Die Gewinner der MTV EMAs 2016 im Überblick: