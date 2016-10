Millionen Kinder atmen verunreinigte Luft

Weltweit leben etwa 300 Millionen Kinder in Gebieten mit stark verunreinigter Luft. Das geht aus einer UNICEF-Studie hervor. Die Luftverschmutzung in diesen Gebieten sei sechsmal höher als die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gesetzten Richtwerte. In Südasien leben die meisten Kinder in Gebieten mit verunreinigter Luft, gefolgt von Afrika und der Ostasien/Pazifik-Region. Gründe dafür seien Auto- und Industrieabgase und Abfallverbrennung, teilte das Kinder-Hilfswerk mit. Laut UNICEF ist die Luftverschmutzung mitverantwortlich für den Tod von jährlich 600.000 unter fünf Jahren.

Luftverschmutzung stellt eine der Hauptgefahren für die Gesundheit von Kindern dar. Kinder reagieren empfindlicher auf Luftverschmutzung als Erwachsene, weil sich die Lunge, das Gehirn und das Immunsystem noch im Wachstum befinden und die Atemwege durchdringlicher sind. Kinder atmen auch schneller als Erwachsene, wodurch sie in Relation auf ihr Körpergewicht mehr Luft einatmen.