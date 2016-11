Merkel telefonierte mit Trump

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bereits am gestrigen Donnerstag mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump telefoniert. Das ist auf der Webseite der Bundesregierung nachzulesen. Wann Merkel und Trump sich erstmals treffen wurde nicht mitgeteilt. Die Kanzlerin „freue sich, Donald Trump spätestens zum G20-Gipfel im nächsten Jahr in Deutschland begrüßen zu können“, wird der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter in der Meldung zitiert.

In dem Telefonat habe Merkel betont, dass Deutschland und Amerika durch gemeinsame Werte verbunden seien. Auf Basis dieser Werte habe die Kanzlerin Trump eine enge Zusammenarbeit zugesichert, teilte der Vize-Regierungssprecher heute mit.